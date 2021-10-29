Российское правительство задумало возродить госплан

Слова президента России Владимира Путина об исчерпанности капитализма, которые он произнес на Валдайском форуме, не были абстрактным размышлением, сообщает «Пуль Live».

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На днях глава кабмина Михаил Мишустин утвердил план цифровой трансформации госуправления, которая предполагает возрождение государственного планирования, но на новом технологическом уровне. Изначально такую идею высказал экономист Владимир Дмитриев в конце XIX века, позже примерно такую задачу пыталось решить централизованное планирование в СССР.

Данная идея легла в основу практики Советского Союза в 1920-х годах и известна как «пятилетки», которых в стране насчитывалось 13. После этого система планирования оказалась неспособна обеспечить нужды граждан и во многом определила крах страны в 1991 году.

Ключевым элементом управления экономикой определение за потребителей, сколько и каких товаров им потребуется в ближайшую пятилетку. Сегодня российские власти собираются перенять опыт прошлых лет, одновременно «прямо влияя» на свободные цены, без которых рыночная экономика невозможна.