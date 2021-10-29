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Российское правительство задумало возродить госплан

Елена Прошина
18 минут назад

Слова президента России Владимира Путина об исчерпанности капитализма, которые он произнес на Валдайском форуме, не были абстрактным размышлением, сообщает «Пуль Live».

Российское правительство задумало возродить госплан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На днях глава кабмина Михаил Мишустин утвердил план цифровой трансформации госуправления, которая предполагает возрождение государственного планирования, но на новом технологическом уровне. Изначально такую идею высказал экономист Владимир Дмитриев в конце XIX века, позже примерно такую задачу пыталось решить централизованное планирование в СССР.

Данная идея легла в основу практики Советского Союза в 1920-х годах и известна как «пятилетки», которых в стране насчитывалось 13. После этого система планирования оказалась неспособна обеспечить нужды граждан и во многом определила крах страны в 1991 году.

Ключевым элементом управления экономикой определение за потребителей, сколько и каких товаров им потребуется в ближайшую пятилетку. Сегодня российские власти собираются перенять опыт прошлых лет, одновременно «прямо влияя» на свободные цены, без которых рыночная экономика невозможна.

Эксперты уже назвали план «крайне странным». Другие специалисты считают, что он утвержден «на перспективу» и нужен правительству, чтобы «закрыть поручение президента».

Политика,Михаил Мишустин,Владимир Дмитриев,Владимир Путин,Валдайский клуб,Правительство РФ,
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