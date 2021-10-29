Власти захотели поддержать россиян продуктами

Власти России вернулись к обсуждению продовольственной помощи малоимущим. Минэкономразвития предложило включить такую инициативу в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией. Об этом рассказали два близких к министерству источника.
В Минэке предложили проработать запуск программы продовольственной помощи для малоимущих россиян, которая позволила бы сократить негативное влияние роста цен на социально значимые товары российского производства, передают «Известия». Кроме того, министерство выступило за создание отдельного федерального проекта по поддержке аграриев, включение личных подсобных хозяйств в перечень получателей государственной помощи, развитие фермерских ярмарок выходного дня, а также за активное участие предприятий в сельхозстраховании.
Ранее представители Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса предложили ввести в России продуктовые карточки для бедных, передает телеканал 360. Позже в СМИ появилась информация, что в Минпромторге РФ решают, как эти карточки будут работать, уточняет Life. Но Госдума отклонила такую идею. По мнению депутатов, продуктовые карточки приведут к расслоению общества.