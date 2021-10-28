Захарова назвала условие для диалога с США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия настроена на здоровый диалог с США. В интервью телеканалу RTVi она назвала условия для переговоров между двумя странами. Видеозапись беседы Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters Evgenia Novozhenina / Reuters

Захарова подчеркнула, что российский МИД почти ежедневно говорит о готовности к «нормальному, здоровому, прагматичному диалогу» с США. Однако он должен быть основан на равноправии, взаимоуважении и «какой-то понятной правовой логике».

По мнению представителя ведомства, нельзя допустить ситуацию, когда одна сторона должна принять предусловие, выгодное для второй.

«Хочется отнять собственность — отнимают, хочется ввести санкции односторонние — принимают их, хочется заставить Евросоюз ввести в отношении нас санкции, а самим не вводить, дабы не вредить собственным производителям, — делают», — подчеркнула представитель МИД.

Дипломат также добавила, дипломатия базируется на двусторонних отношениях. Она напомнила, что также никто не отменял документы, ставшие основной консульских договоренностей.