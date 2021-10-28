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Жириновский предложил уголовно наказывать антипрививочников

News.ruиещё 1
38 минут назад

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости ужесточить режим самоизоляции. Также он предложил ввести уголовное наказание за отказ от прививки. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Радио России», передаёт URA.RU.

Жириновский предложил уголовно наказывать антипрививочников
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Столь жёсткими мерами Жириновский предложил бороться с распространением коронавируса в стране.

Накануне появилась информация о том, что Госдума готовится к введению в России обязательной вакцинации. В скором времени необходимые поправки в законодательство внесут на рассмотрение парламентариев, сообщало издание URA.RU со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг введение обязательной вакцинации на федеральном уровне. При этом он добавил, что руководство страны наблюдает за тем, как развивается ситуация. По его словам, цифры по смертности и новым заболеваниям меняются изо дня в день, и пока не являются поводом для оптимизма.

Жириновский уже делал подобное предупреждение отказывающимся вакцинироваться россиянам. Так, в июле этого года он заявил, что после того, как осенью пройдут выборы, новый созыв Государственной думы примет законы, которые позволят отправлять в тюрьму некоторых антипрививочников.

Политика,Федот Тумусов,Владимир Жириновский,Дмитрий Песков,ЛДПР,Госдума,РИА Ura.ru,
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