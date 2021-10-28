В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации на юго-востоке Украины

Россия встревожена трагическим развитием событий на юго-востоке Украины и не может исключить дальнейшей деградации ситуации. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Комментарий Захаровой прозвучал на фоне поступающей информации о новых наступательных действиях ВСУ в Донбассе и попытку украинской стороной занять село Старомарьевка на линии соприкосновения с самопровозглашенной ДНР.

«Последние дни мы видим тревожное — это не то слово, на грани трагического развитие событий на юго-востоке Украины. Характеризуется это все обострением ситуации в зоне конфликта», — сказала она.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.