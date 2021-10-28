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Лукашенко рассказал о попытках «вбить клин» между ним и Россией

Мария Иванова
39 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в последнее время между ним и российскими властями пытаются «вбить клин», но вопреки этому Минск и Москва идут к интеграции. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Лукашенко рассказал о попытках «вбить клин» между ним и Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Лукашенко сделал во время встречи с генеральным прокурором России Игорем Красновым.

«С первых шагов своих в этот визит в Минск вы почувствовали, что приехали не к чужим людям. Как бы ни старались в СМИ, особенно, я заметил в последнее время, вбить клин между нами», - обратился Лукашенко к российскому генпрокурору.

Лукашенко посетовал, что от «политического антуража никуда не деться», и подчеркнул, что Краснов «приехал не в чужую страну».

«Вы вообще приехали как к себе домой. Из этого вы должны исходить», - подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что встреча с Красновым проходит в преддверии важного события - 4 ноября состоится Высший госсовет Союзного государства.

«Мы делаем решительный шаг в нашей интеграции. <…> Как сказал президент Путин, мой коллега, что мы практически тем самым снимаем многие и многие, если не все, вопросы в сфере экономики. Мы создаем таким образом, опять же его слова, фундамент наших будущих отношений», - заключил он.

В 2018 году власти двух стран начали обсуждать интеграционные проекты для Союзного государства России и Белоруссии. В рамках Союзного государства у стран может появиться единая валюта, единая таможенная служба, суд и счетная палата.

Власти Белоруссии называли одним из основных препятствий интеграции споры о ценах на нефть и газ, но в сентябре 2021-го Путин и Лукашенко согласовали все 28 союзных программ об интеграции.

Программы касаются унификации законодательства, построения единых финансовых и энергетических рынков, создания общей промышленной и сельскохозяйственной политики, а также общего платежного пространства.

Политика,Игорь Краснов,Александр Лукашенко,Федеральная таможенная служба,Счетная палата,
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