Путин проведет военные совещания в Сочи

«Да. Эти совещания будут на следующей неделе», - цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос о проведении встречи президента и руководства ВС РФ и ОПК.

На предыдущем совещании, которое состоялось в конце мая, президент подчеркнул, что руководство страны уделяет постоянное внимание развитию Вооруженных сил. Также Владимир Путин поручил проанализировать и выбрать наиболее перспективные образцы, которые должны лечь в основу госпрограммы вооружения, рассчитанной до 2034 года.