Путин обратился к врачам

Владимир Путин надеется, что российские врачи будут уделять повышенное внимание просвещению россиян о важности и необходимости прививки от коронавируса.

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По его словам, вопрос широкого общественного просвещения о необходимости вакцинации сейчас стоит во главе угла.

"Уверен, что во взаимодействии с добровольческими, волонтерскими организациями вы обязательно будете уделять приоритетное внимание этой важнейшей теме", - заявил российский лидер в обращении к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", цитирует РИА Новости.