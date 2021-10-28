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Путин попросил врачей уделять внимание просвещению о важности вакцинации

Российская Газетаиещё 3
35 минут назад

Владимир Путин надеется, что российские врачи будут уделять повышенное внимание просвещению россиян о важности и необходимости прививки от коронавируса.

Путин обратился к врачам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, вопрос широкого общественного просвещения о необходимости вакцинации сейчас стоит во главе угла.

"Уверен, что во взаимодействии с добровольческими, волонтерскими организациями вы обязательно будете уделять приоритетное внимание этой важнейшей теме", - заявил российский лидер в обращении к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", цитирует РИА Новости.

Ранее в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин также призвал врачей рассказывать пациентам, что в пандемию вакцинация является надежным оружием, способным остановить рост заболеваемости. Глава правительства подчеркнул, что важно, чтобы россияне ответственно относились к своему здоровью и своевременно вакцинировались.

Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,РИА Новости,
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