Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Проект» (включено Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Это следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

Отмечается, что доступ к сайту «Проекта» начали блокировать с 26 октября по решению Генпрокуратуры.

15 июля стало известно, что Генпрокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации «Проект Медиа» нежелательной на территории страны. В ведомстве посчитали, что организация «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

29 июня сотрудники полиции провели обыски в квартирах главного редактора «Проекта» Романа Баданина и его коллег. Правоохранители также приехали к заместителю главреда Михаилу Рубину и журналистке Марии Жолобовой.