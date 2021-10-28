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Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Проект»

Lenta.ru
57 минут назад

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Проект» (включено Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Это следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам.

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Проект»
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

Отмечается, что доступ к сайту «Проекта» начали блокировать с 26 октября по решению Генпрокуратуры.

15 июля стало известно, что Генпрокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации «Проект Медиа» нежелательной на территории страны. В ведомстве посчитали, что организация «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

29 июня сотрудники полиции провели обыски в квартирах главного редактора «Проекта» Романа Баданина и его коллег. Правоохранители также приехали к заместителю главреда Михаилу Рубину и журналистке Марии Жолобовой.

В феврале сообщалось о том, что издание «Проект» получало финансирование из-за рубежа. Уточнялось, что редакция «принимала деньги, обещая детальную отчетность о росте аудитории, распространении своих материалов и реакции на них, в том числе в политических кругах».

Политика,Роман Баданин,Минюст РФ,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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