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В Госдепе высказали опасения насчет работы посольства США в России

Lenta.ru
25 минут назад

В Госдепе высказали опасения насчет работы посольства США в России из-за сокращения дипперсонала. Об этом в среду, 27 октября, сообщает Reuters.

В Госдепе высказали опасения насчет работы посольства США в России
Фото: ReutersReuters

По данным агентства, в ведомстве опасаются, что работа американского посольства сведется лишь к выполнению технических функций.

24 октября Госдеп причислил россиян, желающих получить американскую визу, к «бездомным национальностям» (англ. Homeless Nationalities). Соответствующий отчет был опубликован на сайте ведомства. В тексте сказано, что в эту категорию попадают граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу.

Ранее в октябре глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс ответил на вопрос о том, как США могут отреагировать на предложение МИД России снять все взаимные ограничения, касающиеся работы загранпредставительств. По его словам, дипломатию стоит оставить таким людям, как Виктория Нуланд. «Мы ожидаем паритета относительно численности персонала, мы ожидаем взаимности в вопросе виз», — подчеркнул он.

Политика,Виктория Нуланд,МИД,Госдеп США,Reuters,
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