В Госдепе высказали опасения насчет работы посольства США в России из-за сокращения дипперсонала. Об этом в среду, 27 октября, сообщает Reuters.

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По данным агентства, в ведомстве опасаются, что работа американского посольства сведется лишь к выполнению технических функций.

24 октября Госдеп причислил россиян, желающих получить американскую визу, к «бездомным национальностям» (англ. Homeless Nationalities). Соответствующий отчет был опубликован на сайте ведомства. В тексте сказано, что в эту категорию попадают граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу.