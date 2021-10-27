Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой стать детским омбудсменом

«Мария Алексеевна, у вас и опыт очень хороший, большой. И общественной работы, и семейный, конечно, воспитание своих собственных детей. Конечно, эта площадка омбудсмена по правам ребенка, она дает возможность применить все свои знания, навыки и весь свой опыт, для того чтобы на этом поприще добиваться серьезных значимых результатов уже для большого количества семей и деток», - обратился Путин к сенатору.