Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой стать детским омбудсменом, сообщает РИА «Новости».
«Мария Алексеевна, у вас и опыт очень хороший, большой. И общественной работы, и семейный, конечно, воспитание своих собственных детей. Конечно, эта площадка омбудсмена по правам ребенка, она дает возможность применить все свои знания, навыки и весь свой опыт, для того чтобы на этом поприще добиваться серьезных значимых результатов уже для большого количества семей и деток», - обратился Путин к сенатору.
Львова-Белова приняла предложение президента и поблагодарила его за оказанное доверие.
Мария Львова-Белова родилась в 1984 году в Пензе. Выпускница 4-го потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, так называемой «школы губернаторов».
С 2020 года является членом комитета по социальной политике Совета Федерации РФ, полномочным представителем Совета Федерации при уполномоченном по правам ребенка в РФ.
С 2019 года входит в президиум Генерального совета партии «Единая Россия» и является сопредседателем по поддержке гражданского общества.
Львова-Белова замужем, имеет 5 кровных и 4 приемных детей, а также является опекуном у 13 молодых людей старше 18 лет со статусом недееспособности.