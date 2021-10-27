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Горбачев рассказал, какие удары оказались роковыми для перестройки

Елена Прошина
16 минут назад

Для перестройки оказались роковыми два удара, считает бывший первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев, пишет РИА Новости.

По его мнению, этими роковыми ударами были ГКЧП и беловежские соглашения.

«Срыв перестройки кардинально, в худшую сторону, изменил условия, в которых проходили дальнейшие преобразования. Но я убежден, что сводить итоги перестройки к распаду Союза - большая ошибка, искажающая представление людей об истории страны. А искажение исторической правды дорого обходится всем», - говорится в приветствии Горбачева участникам первой всероссийской конференции «Ветер перестройки», которая пройдет 28-30 октября в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что убежден в исторической правоте перестройки. По словам Горбачева, это не значит, что у него и его команды не было ошибок и заблуждений и что всегда удавалось выдержать правильный темп перемен. Экс-президент СССР считает, что главным было направление преобразований, и оно было правильным.

«Это позволило прийти к главным итогам перестройки: мы покончили с системой, сковывавшей развитие страны, и положили конец холодной войне и гонке вооружений. Эти достижения и сегодня имеют непреходящее значение. Не менее важно и то, что в процессе перемен мы вышли на такой рубеж, когда они стали необратимыми», - считает Горбачев.

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Перестройка — ряд реформ, инициированных Горбачевым в 1985-1991 годах. Началом этого периода считается 1987 год, когда на январском пленуме ЦК КПСС перестройка была объявлена направлением развития государства.

Политика,Видео,Михаил Горбачев,КПСС,РИА Новости,
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