Для перестройки оказались роковыми два удара, считает бывший первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев, пишет РИА Новости.
По его мнению, этими роковыми ударами были ГКЧП и беловежские соглашения.
«Срыв перестройки кардинально, в худшую сторону, изменил условия, в которых проходили дальнейшие преобразования. Но я убежден, что сводить итоги перестройки к распаду Союза - большая ошибка, искажающая представление людей об истории страны. А искажение исторической правды дорого обходится всем», - говорится в приветствии Горбачева участникам первой всероссийской конференции «Ветер перестройки», которая пройдет 28-30 октября в Санкт-Петербурге.
Он подчеркнул, что убежден в исторической правоте перестройки. По словам Горбачева, это не значит, что у него и его команды не было ошибок и заблуждений и что всегда удавалось выдержать правильный темп перемен. Экс-президент СССР считает, что главным было направление преобразований, и оно было правильным.
«Это позволило прийти к главным итогам перестройки: мы покончили с системой, сковывавшей развитие страны, и положили конец холодной войне и гонке вооружений. Эти достижения и сегодня имеют непреходящее значение. Не менее важно и то, что в процессе перемен мы вышли на такой рубеж, когда они стали необратимыми», - считает Горбачев.
Перестройка — ряд реформ, инициированных Горбачевым в 1985-1991 годах. Началом этого периода считается 1987 год, когда на январском пленуме ЦК КПСС перестройка была объявлена направлением развития государства.