«Срыв перестройки кардинально, в худшую сторону, изменил условия, в которых проходили дальнейшие преобразования. Но я убежден, что сводить итоги перестройки к распаду Союза - большая ошибка, искажающая представление людей об истории страны. А искажение исторической правды дорого обходится всем», - говорится в приветствии Горбачева участникам первой всероссийской конференции «Ветер перестройки», которая пройдет 28-30 октября в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что убежден в исторической правоте перестройки. По словам Горбачева, это не значит, что у него и его команды не было ошибок и заблуждений и что всегда удавалось выдержать правильный темп перемен. Экс-президент СССР считает, что главным было направление преобразований, и оно было правильным.