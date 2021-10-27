Швейцария ввела санкции против России

Швейцария присоединяется к международному санкционному режиму, который предполагает введение ограничений из-за «нарушения территориальной целостности Украины». Еще восемь граждан России включили в список санкций, которые ввели из-за «аннексии Крыма». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте государственного секретариата по экономическим делам.

Лица, попавшие в список, — это российские судьи, прокуроры и другие сотрудники правоохранительных органов, исполняющие обязанности на территории Республики Крым. 11 октября они попали под европейские санкции из-за «принуждения к исполнению российского законодательства на территории незаконно аннексированных Крыма и Севастополя».

ЕС расширил санкционный список из-за вхождения Крыма в состав России и включил в него еще восемь российских граждан в начале октября. Официально Берн не присоединяется к санкциям ЕС против России полностью, а «принимает меры, чтобы Швейцария не могла быть использована для обхода международных санкций». Фактически же списки юридических и физических лиц копируются.