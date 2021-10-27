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В МИД отреагировали на решение суда Амстердама по скифскому золоту

News.ru
29 минут назад

Решение Апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту создаёт крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музеями разных государств. Также под вопросом ставятся дальнейшие перспективы музейного сотрудничества. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве до последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры будет вне политики. Однако с участием Украины в споре в качестве третьей стороны музейные обмены тоже стали ареной политического противостояния.

Руководствуясь исключительно политическими мотивами, голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что «скифское золото» является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены данные артефакты и который никогда не покидали, — говорится в сообщении.

Суд Амстердама отдал Киеву крымское золото скифов

Ранее Апелляционный суд Амстeрдама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украинe. Суд пришёл к выводу, что музейные экспонаты являются частью культyрного наследия Украины и «входят в государственную часть музeйного фонда Украины». Российская сторона заявила о намерении подать кассaционную жалобу.

Золотая коллекция почти из двух тысяч артефaктов была вывезена из четырёх крымских музеев на выставку в музей Аллaрда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до воссоeдинения Крыма с Россией.
Политика,Видео,МИД,
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