В Кремле раскрыли смысл броши на груди Путина

Некоторые пользователи соцсетей обратили внимание на украшение на лацкане президентского пиджака. Лидер страны принял участие в работе XVI Восточноазиатского саммита в режиме видеоконференции.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил «Говорит Москва», что значок связан с мероприятием.
«Это значок саммита ВАС».
Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации.
В этом форуме принимают участие страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также их партнеры по диалогу - Россия, Австралия, Великобритания, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.