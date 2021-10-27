В Кремле раскрыли смысл броши на груди Путина

Некоторые пользователи соцсетей обратили внимание на украшение на лацкане президентского пиджака. Лидер страны принял участие в работе XVI Восточноазиатского саммита в режиме видеоконференции.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил «Говорит Москва», что значок связан с мероприятием.

«Это значок саммита ВАС».

Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации.