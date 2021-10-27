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В Кремле раскрыли смысл броши на груди Владимира Путина

Говорит Москва
19 минут назад

Некоторые пользователи соцсетей обратили внимание на украшение на лацкане президентского пиджака. Лидер страны принял участие в работе XVI Восточноазиатского саммита в режиме видеоконференции.

В Кремле раскрыли смысл броши на груди Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил «Говорит Москва», что значок связан с мероприятием.

«Это значок саммита ВАС».

Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации.

В этом форуме принимают участие страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также их партнеры по диалогу - Россия, Австралия, Великобритания, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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