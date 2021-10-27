Медведев: у России есть серьезный потенциал для научных разработок в водородной энергетике

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Углеводородные источники энергии будут иметь серьезное значение для России, но следует активно вести разработки и в области водородной энергетики. Об этом заявил в среду заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Медведев напомнил, что на прошлой неделе на площадке Совбеза с представителями экспертного сообщества обсуждались технологические возможности по применению водорода как энергоносителя, были оценены перспективы, которые создает так называемый энергопереход. "Мнения разные. Очевидно, что для нашей страны все равно и углеводородные источники будут сохранять довольно серьезное значение", - констатировал зампред СБ.

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По его словам, также существуют различные мнения и по поводу того, как будет использован водород. "Но совершенно очевидно, что здесь есть очень серьезный потенциал технологического развития, у нас есть и научные разработки в этой сфере", - указал Медведев. При этом он обратил внимание на то, что "движение в этом направлении в мире набирает обороты и переход такого рода так или иначе будет идти". "Вопрос скорее в том, как быстро. И это тема, которую нужно обсуждать", - уверен заместитель председателя Совбеза.

Он отметил, что "нужно проанализировать все факторы, которые связаны с национальными интересами, включая и саму углеродную энергетику, и новую энергетику, и, конечно, конъюнктуру на мировых рынках".

На заседании Медведев предложил "обсудить подходы к развитию энергетической отрасли, которая обусловлена глобальными тенденциями в этой сфере, и влияние этих решений на обеспечение энергетической безопасности в РФ". Он уточнил, что речь идет о перспективных направлениях - атомной генерации, водородных технологиях, возобновляемых источниках энергии и ее накопителях.

Инновационный проект

Медведев считает, что российским властям также стоит определить, какие направления могут быть поддержаны в рамках инновационного проекта государственного значения в области энергетики. Определенная работа по этому направлению уже сделана, но еще "предстоит выделить приоритеты", считает замглавы СБ РФ.

Он напомнил, что Россия занимает ведущие позиции в мировой энергетической системе, обеспечивает 10% мирового производства первичной энергии - это четвертое место в мире после США, Индии и Китая. "При этом мы располагаем генерацией с весьма низким углеродным следом, имея в виду тот состав, структуру источников энергии, которые РФ использует. Это действительно важно в наше время, когда огромное значение приобретает экологическая эффективность любой сферы деятельности человека", - указал Медведев.

Вопросы совершенствования энергетической отрасли сейчас более чем актуальны, продолжил зампредседателя Совбеза. Он отметил, что, согласно прогнозам, через 15-20 лет потребуется "тридцатипроцентный рост потребления энергии". "К каким это сдвигам в энергобалансе приведет - будет зависеть в том числе от тех решений, которые мы сейчас принимаем. В том числе в рамках перехода к низкоуглеродной энергетике", - добавил Медведев.

Сейчас в электроэнергетическом балансе доля низкоуглеродных и возобновляемых источников составляет 86%. Из них около половины приходится на газ, а 41% - на атомные и возобновляемые источники энергии, указал зампред СБ РФ.

"То есть потенциал здесь высокий, его нужно использовать в полной мере. На это должны быть сейчас направлены усилия и государства, и бизнеса, и науки. И у нас есть, в общем, весьма приличная производственная база, работают сильные коллективы исследователей", - констатировал он.

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