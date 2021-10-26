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Лукашенко заявил о «подкинутых» на границу с Белоруссией немецких танках

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Западные страны стремятся развязать «войнушку» против Белоруссии и уже «подкинули» к ее границам немецкие танки «Леопард». С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко на встрече с медиками одной больниц в городе Лида, пишет БЕЛТА.

Лукашенко заявил о «подкинутых» на границу с Белоруссией немецких танках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, врачи сами могли заметить эскалацию напряжения на границах и должны понимать, «что происходило и что от нас хотят». «Вы тут больше на Западе, чем все остальные», — сказал Лукашенко.

Он также обратился к своему помощнику и инспектору по Гродненской области Юрию Караеву, попросив его внимательно отслеживать ситуацию на западных рубежах. «Ты, Юра, смотри тут (ты же генерал, кроме всего прочего), что они там творят за пределами. Вовремя подсказывайте. Негодяи крайние», — заявил белорусский политик.

Ранее Лукашенко отказался менять политический строй Белоруссии и предложил сохранить в стране сильную президентскую власть, несмотря на ранние обещания провести масштабные реформы. При этом он предложил формально перераспределить полномочия между органами управления и наделить конституционными полномочиями Всебелорусское народное собрание (ВНС).

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. Начавшиеся после окончания голосования массовые акции протеста были жестоко подавлены силовиками. Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что за организацией митингов стоят «европейские политические элиты».

Политика,Юрий Караев,Александр Лукашенко,
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