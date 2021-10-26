В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+15° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 85.43
Войти в почту

«Омерзительное решение»: в Крыму отреагировали на постановление суда Нидерландов по скифскому золоту

Семён Капранов
19 минут назад

Председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо назвал «омерзительным» решение Апелляционного суда Амстердама признать скифское золото украинской собственностью и передать его Киеву.

«Это омерзительное решение иностранного суда, которое не только политически мотивировано, но и по большому счету юридически безграмотно. Все-таки эта выставка состоит из экспонатов крымских музеев. Крым в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, в соответствии с местным на том момент законодательством на полуострове и даже в соответствии с законодательными актами Украины воссоединился с Российской Федерацией. Соответственно, все экспонаты должны вернуться на территорию уже российского Крыма. Судебные органы иностранных государств в данном случае не должны рассуждать в стиле: "Чей Крым?". Это экспонаты крымские. Это экспонаты, которые составляют духовное наследие народов Крыма, являются ценностью крымчан, они должны вернуться на территорию полуострова. О чем тут вообще идет речь?» - возмутился Мезюхо.

Видео дня

Вместе с тем глава общественной организации назвал решение нидерландского суда по золоту скифов ожидаемым.

«Как бы нам в Крыму неприятно было воспринимать решение суда - мы же тоже здесь не наивные люди. Конечно, это было ожидаемо. Думаю, что будет подана апелляция и эта судебная история продолжится. Я не исключаю худшего развития событий, при которых скифское золото все-таки может быть отправлено на территорию Украины. Если это случится, то Украина в очередной раз покажет себя как злая мачеха в отношении своего бывшего региона. Сколько можно уже отнимать у Крыма? Несколько десятилетий подряд Киев выкачивал с полуострова экономические ресурсы, не давал развиваться республике. А теперь пытается забрать у крымчан их национальное историческое достояние. Нет своего достояния, надо забирать чужое? Конечно, сегодня в Крыму это решение вызывает негодование как среди представителей власти, так и среди представителей гражданского общества», - заявил он.

Ранее Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекцию золота скифов из крымских музеев необходимо вернуть Украине.

Зеленский оценил решение по скифскому золоту

В феврале 2014 года в Амстердаме проходила выставка скифского золота из музеев Крыма. С тех пор экспонаты находятся в Нидерландах: из-за присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама отказался возвращать экспонаты в Крым. Представители музеев подали апелляцию на это решение.

В скифской коллекции более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро, в том числе скифский шлем из чистого золота.
Политика,Иван Мезюхо,ООН,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители