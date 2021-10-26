Председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо назвал «омерзительным» решение Апелляционного суда Амстердама признать скифское золото украинской собственностью и передать его Киеву.
«Это омерзительное решение иностранного суда, которое не только политически мотивировано, но и по большому счету юридически безграмотно. Все-таки эта выставка состоит из экспонатов крымских музеев. Крым в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, в соответствии с местным на том момент законодательством на полуострове и даже в соответствии с законодательными актами Украины воссоединился с Российской Федерацией. Соответственно, все экспонаты должны вернуться на территорию уже российского Крыма. Судебные органы иностранных государств в данном случае не должны рассуждать в стиле: "Чей Крым?". Это экспонаты крымские. Это экспонаты, которые составляют духовное наследие народов Крыма, являются ценностью крымчан, они должны вернуться на территорию полуострова. О чем тут вообще идет речь?» - возмутился Мезюхо.
Вместе с тем глава общественной организации назвал решение нидерландского суда по золоту скифов ожидаемым.
«Как бы нам в Крыму неприятно было воспринимать решение суда - мы же тоже здесь не наивные люди. Конечно, это было ожидаемо. Думаю, что будет подана апелляция и эта судебная история продолжится. Я не исключаю худшего развития событий, при которых скифское золото все-таки может быть отправлено на территорию Украины. Если это случится, то Украина в очередной раз покажет себя как злая мачеха в отношении своего бывшего региона. Сколько можно уже отнимать у Крыма? Несколько десятилетий подряд Киев выкачивал с полуострова экономические ресурсы, не давал развиваться республике. А теперь пытается забрать у крымчан их национальное историческое достояние. Нет своего достояния, надо забирать чужое? Конечно, сегодня в Крыму это решение вызывает негодование как среди представителей власти, так и среди представителей гражданского общества», - заявил он.
Ранее Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекцию золота скифов из крымских музеев необходимо вернуть Украине.
В феврале 2014 года в Амстердаме проходила выставка скифского золота из музеев Крыма. С тех пор экспонаты находятся в Нидерландах: из-за присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама отказался возвращать экспонаты в Крым. Представители музеев подали апелляцию на это решение.