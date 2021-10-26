«Как бы нам в Крыму неприятно было воспринимать решение суда - мы же тоже здесь не наивные люди. Конечно, это было ожидаемо. Думаю, что будет подана апелляция и эта судебная история продолжится. Я не исключаю худшего развития событий, при которых скифское золото все-таки может быть отправлено на территорию Украины. Если это случится, то Украина в очередной раз покажет себя как злая мачеха в отношении своего бывшего региона. Сколько можно уже отнимать у Крыма? Несколько десятилетий подряд Киев выкачивал с полуострова экономические ресурсы, не давал развиваться республике. А теперь пытается забрать у крымчан их национальное историческое достояние. Нет своего достояния, надо забирать чужое? Конечно, сегодня в Крыму это решение вызывает негодование как среди представителей власти, так и среди представителей гражданского общества», - заявил он.