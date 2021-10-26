«Освободил страну от диктатуры»: последнее интервью Ельцина

Главным достижением Ельцина, по его мнению, было «свержение коммунистической диктатуры». Об этом он говорил в одном из своих последних жизни в интервью. Отрывок из него опубликовал Telegram-канал «Девяностые».

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В интервью телеканалу «Россия», которое вышло в середине 2000-х, экс-президента спросили, что, на его взгляд, самое главное ему удалось сделать. Ельцин на некоторое время молча задумался, а потом с присущей ему экспрессией ответил.

«Страна была освобождена от коммунистической диктатуры, диктата одной партии, и стала демократической страной. И жизнь стала на основе принятой всенародно демократической конституции», - заявил бывший глава государства.

В свою очередь подписчики канала во многом не согласились со словами Бориса Ельцина, осудив его политические действия. Они припомнили ему развал страны, падение уровня жизни людей, нищету и бандитизм, а также войну в Чечне.

«Алкаш, который дал разворовать страну и чуть не довел ее до катастрофы маштабной гражданской войны», - написал один из комментаторов видео.

С другой стороны, некоторые читатели «Девяностых» подчеркнули, что Ельцин, несмотря на тяжелые для страны последствия его действий, был великим человеком.

«Великий был человек, да не без недостатков, но масштаб личности не все видят. Без него думаю, агония СССР была дольше и мучительней. Потомки его оценят», - написали в комментариях к посту.

Борис Николаевич Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области.

12 июня 1991 года он был избран всенародным голосованием первым президентом Российской Федерации. В июле 1996 года его переизбрали на второй срок.