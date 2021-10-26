В США назвали главное преимущество Путина

«Я сидела перед трибуной, пока Трамп говорил, сразу за советником США по национальной безопасности и госсекретарем. Я увидела, как они слегка напряглись, и подумала, что могу симулировать припадок и броситься назад в ряд журналистов позади меня. Я просто хотела, чтобы это закончилось. Возможно, вопреки ожиданиям многих американских наблюдателей, даже Путин был несколько встревожен (...) Он также знал, что неосторожные замечания Трампа вызовут негативную реакцию в Соединенных Штатах и тем самым еще больше ограничат и без того ограниченное пространство для маневра президента США в отношении политики в отношении России. Скромные договоренности о дальнейших встречах на высоком уровне уже испарились», – описала Хилл.