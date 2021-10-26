В Кремле выразили обеспокоенность происходящим в Судане

Россия обеспокоена происходящим в Судане, призывает стороны к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы, безусловно, обеспокоены, мы, конечно, хотели бы видеть скорейшее возвращение ситуации в стране в конституционное русло. Мы, конечно, призываем все стороны к сдержанности. Действительно, Судан очень важен для нас в плане развития наших отношений в различных областях, и мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», – ответил он на вопрос о том, насколько в Кремле обеспокоены происходящим в Судане, сообщает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что суданцы должны сами разобраться с тем, что произошло в стране.
«Суданцы должны сами разобраться с ситуацией в стране, и мы желаем, чтобы это произошло как можно скорее и без каких-либо потерь человеческих жизней», – сказал Песков.
Напомним, столица Судана Хартум в утренние часы понедельника оказалась полностью блокирована армией: все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось.
Кроме того, военные окружили столичный аэропорт, запретив доступ к нему. Между тем, по информации телеканала «Аль-Арабия», крупные авиакомпании приостановили свои полеты в Хартум еще два дня назад. На улицы начали выходить люди, которые откликнулись на призывы гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть в стране». Протестующие жгут покрышки.
За несколько часов до этого – после встречи главы правящего Суверенного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдука – в столице начались массовые аресты. Были задержаны несколько министров, член Суверенного совета из числа гражданских представителей и губернатор Хартума. Позднее под домашний арест поместили председателя правительства и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий.
В этой связи спецпосланник США Джеффри Фельтман заявил, что Вашингтон «глубоко встревожен сообщениями о военном захвате переходного правительства». Это противоречило бы Конституционной декларации и демократическим чаяниям суданского народа», – написал он в Twitter.