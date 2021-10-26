В Кремле выразили обеспокоенность происходящим в Судане

«Мы, безусловно, обеспокоены, мы, конечно, хотели бы видеть скорейшее возвращение ситуации в стране в конституционное русло. Мы, конечно, призываем все стороны к сдержанности. Действительно, Судан очень важен для нас в плане развития наших отношений в различных областях, и мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», – ответил он на вопрос о том, насколько в Кремле обеспокоены происходящим в Судане, сообщает РИА «Новости».