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В Кремле выразили обеспокоенность происходящим в Судане

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Россия обеспокоена происходящим в Судане, призывает стороны к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле выразили обеспокоенность происходящим в Судане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы, безусловно, обеспокоены, мы, конечно, хотели бы видеть скорейшее возвращение ситуации в стране в конституционное русло. Мы, конечно, призываем все стороны к сдержанности. Действительно, Судан очень важен для нас в плане развития наших отношений в различных областях, и мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», – ответил он на вопрос о том, насколько в Кремле обеспокоены происходящим в Судане, сообщает РИА «Новости».

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Он также подчеркнул, что суданцы должны сами разобраться с тем, что произошло в стране.

«Суданцы должны сами разобраться с ситуацией в стране, и мы желаем, чтобы это произошло как можно скорее и без каких-либо потерь человеческих жизней», – сказал Песков.

Напомним, столица Судана Хартум в утренние часы понедельника оказалась полностью блокирована армией: все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось.

Кроме того, военные окружили столичный аэропорт, запретив доступ к нему. Между тем, по информации телеканала «Аль-Арабия», крупные авиакомпании приостановили свои полеты в Хартум еще два дня назад. На улицы начали выходить люди, которые откликнулись на призывы гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть в стране». Протестующие жгут покрышки.

За несколько часов до этого – после встречи главы правящего Суверенного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдука – в столице начались массовые аресты. Были задержаны несколько министров, член Суверенного совета из числа гражданских представителей и губернатор Хартума. Позднее под домашний арест поместили председателя правительства и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий.

В этой связи спецпосланник США Джеффри Фельтман заявил, что Вашингтон «глубоко встревожен сообщениями о военном захвате переходного правительства». Это противоречило бы Конституционной декларации и демократическим чаяниям суданского народа», – написал он в Twitter.

Политика,Дмитрий Песков,РИА Новости,
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