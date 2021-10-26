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Песков заявил, что газ из другой страны для Молдавии будет дороже, чем из России

ТАССиещё 1
2 часа назад

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Закупки газа у третьих государств обойдутся Молдавии дороже, чем обсуждаемая стоимость поставок из России. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, закупки Кишиневом газа у других стран - "это дело молдавской стороны". "Вопрос, правда, риторический: очевидно, что [эти] сделки могут быть только по цене выше, чем те, которые обсуждались с российской стороной", - подчеркнул представитель Кремля.

"Контакты будут продолжаться", - отметил Песков. Он подчеркнул, что позиция "Газпрома" прекрасно известна, "она тщательно выверена, понятна и обоснована, и с точки зрения ценовых параметров весьма благоприятна для молдавской стороны".

Песков не стал давать оценку причин того, что переговоры Молдавии с "Газпромом" пока не привели к результату. "Сейчас все-таки идут контакты и нужно меньше сейчас давать какие-то оценки. Идет работа по согласованию условий контракта или несогласованию, здесь нужно понять все-таки, что решит молдавская сторона", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Газовые переговоры с Кишиневом

Переговоры Молдавии по долгосрочному контракту с "Газпромом" на прошлой неделе завершились безрезультатно. Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25-процентную скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Кишинев добивается снижения стоимости газа в среднем до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года.

В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.

Политика,Дмитрий Песков,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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