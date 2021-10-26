Захарова назвала цель встречи глав МИД «нормандской четверки»

«Встреча должна принести результат, конкретный эффект в виде достижения какого-то результата, договоренностей, практических мер, шагов, которые бы привели к улучшению ситуации, к возможности не полного, но по крайней мере продвижения по направлению к разрешению кризиса. Встреча ради встречи, ради отработки информационно-политической кампании, с которой возится киевский режим, смысла никакого не имеет», – ответила она на вопрос о возможном проведении встречи глав МИД стран «нормандской четверки», сообщает ТАСС со ссылкой на эфир YouTube-канала «Соловьев Live».