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Правительство РФ ожидает рекордный прирост мигрантов в 2021 году

Елена Прошина
29 минут назад

Правительство РФ почти вдвое повысило прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году. Число иностранных рабочих в России может увеличиться на 398 тыс. человек. Это рекордный показатель — в последний раз миграционный прирост превысил 400 тысяч человек в 1996 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на период до 2030-го.

Власти РФ предупредили о рекордном приросте мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что прогноз по приросту мигрантов был скорректирован только на этот год. При этом миграционные ожидания на ближайшие несколько лет почти не изменились. В 2022 году прирост иностранных рабочих, согласно прогнозу, составит 212 тыс., а в 2023-2024 годах — по 235 тыс. Но несмотря на большой приток мигрантов население России к 2025 году сократится более чем на 1,6 млн человек, рассказали в кабинете министров.

Миграционный прирост по итогам 2020-го был равен 106 тыс., а за семь месяцев 2021-го (январь–июль) — 161 тыс. Подавляющее большинство мигрантов прибыло из стран ближнего зарубежья — Таджикистан (38 тыс.), Украина (26 тыс.) и Армения (20 тыс.).

Росстат рассчитывает коэффициент миграционного прироста по следующей формуле: ((число прибывших – число выбывших) / общее население) × 10 000. К прибывшим статистика относит лиц, которые въехали в РФ и зарегистрировались по месту пребывания на срок от девяти месяцев. К выбывшим относятся люди, чей срок регистрации истек. Миграционный прирост — остаток между общим числом прибывших и выбывших. Это показатель долгосрочной, а не кратковременной миграции.

Политика,Общество,Росстат,Правительство РФ,газета "Известия",
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