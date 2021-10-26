Власти РФ предупредили о рекордном приросте мигрантов

Правительство РФ почти вдвое повысило прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году. Число иностранных рабочих в России может увеличиться на 398 тыс. человек. Это рекордный показатель — в последний раз миграционный прирост превысил 400 тысяч человек в 1996 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на период до 2030-го.

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Отмечается, что прогноз по приросту мигрантов был скорректирован только на этот год. При этом миграционные ожидания на ближайшие несколько лет почти не изменились. В 2022 году прирост иностранных рабочих, согласно прогнозу, составит 212 тыс., а в 2023-2024 годах — по 235 тыс. Но несмотря на большой приток мигрантов население России к 2025 году сократится более чем на 1,6 млн человек, рассказали в кабинете министров.

Миграционный прирост по итогам 2020-го был равен 106 тыс., а за семь месяцев 2021-го (январь–июль) — 161 тыс. Подавляющее большинство мигрантов прибыло из стран ближнего зарубежья — Таджикистан (38 тыс.), Украина (26 тыс.) и Армения (20 тыс.).