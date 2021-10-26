Антонов назвал условие для договора по ядерному оружию

США должны убрать нестратегическое ядерное оружие из Европы на свою национальную территорию. Только эта мера позволит России начать с ними обсуждение этих вооружений. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения им. Дж. Мартина при Миддлберийском институте, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, РФ в этом вопросе заняла принципиальную позицию. Обсуждение начнется только тогда, когда США уберет свое нестратегическое ядерное оружие с европейской территории. Еще одним важным условием Антонов назвал ликвидацию инфраструктуры обслуживания и хранения боезарядов данного класса, а также прекращение практики «совместных ядерных миссий» в рамках ООН.