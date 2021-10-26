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Антонов назвал условие для обсуждения нестратегического ядерного оружия

Елена Прошина
28 минут назад

США должны убрать нестратегическое ядерное оружие из Европы на свою национальную территорию. Только эта мера позволит России начать с ними обсуждение этих вооружений. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения им. Дж. Мартина при Миддлберийском институте, пишет РИА Новости.

Антонов назвал условие для договора по ядерному оружию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, РФ в этом вопросе заняла принципиальную позицию. Обсуждение начнется только тогда, когда США уберет свое нестратегическое ядерное оружие с европейской территории. Еще одним важным условием Антонов назвал ликвидацию инфраструктуры обслуживания и хранения боезарядов данного класса, а также прекращение практики «совместных ядерных миссий» в рамках ООН.

Ранее группа американских конгрессменов-демократов послали в администрацию президента США Джо Байдена письмо, в котором рекомендовали ряд действий в отношении американской ядерной политики. Как считают парламентарии, Вашингтону необходимо продолжить сотрудничество с Пекином и Москвой и свести на нет опасную гонку ядерных вооружений. В письме они предложили обозначить приоритетными переговоры о новом соглашении с РФ по этому вопросу.

Политика,Армия,Оружие,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,Администрация США,ООН,РИА Новости,
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