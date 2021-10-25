За дровами в Сибирь: Путин предсказал газовый кризис в Европе

Президент России Владимир Путин еще в 2010 году предрекал Европе энергетический кризис из-за отказа заключать долгосрочные контракты с РФ на поставку газа и развивать атомную энергетику. Об этом напомнил политолог, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в Youtube-шоу «Дайте сказать».

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В 2010 году, находясь в должности премьер-министра России, Владимир Путин принял участие в экономическом форуме в Берлине, где выступил перед представителями немецкого бизнес-сообщества.

Путин раскритиковал энергетическую политику Германии, в частности, нежелание развивать атомную энергетику.

«Я вообще не понимаю, чем вы будете топить… Газом не хотите, атомную энергетику не развиваете… А чем вы будете - дровами топить?» - заявил Владимир Путин, добавив, что за дровами тоже придется ехать в Сибирь.

Присутствующие в зале отреагировали громким смехом.