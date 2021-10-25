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За дровами в Сибирь: Путин предсказал газовый кризис в Европе

Вероника Полынина
30 минут назад

Президент России Владимир Путин еще в 2010 году предрекал Европе энергетический кризис из-за отказа заключать долгосрочные контракты с РФ на поставку газа и развивать атомную энергетику. Об этом напомнил политолог, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в Youtube-шоу «Дайте сказать».

За дровами в Сибирь: Путин предсказал газовый кризис в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2010 году, находясь в должности премьер-министра России, Владимир Путин принял участие в экономическом форуме в Берлине, где выступил перед представителями немецкого бизнес-сообщества.

Путин раскритиковал энергетическую политику Германии, в частности, нежелание развивать атомную энергетику.

«Я вообще не понимаю, чем вы будете топить… Газом не хотите, атомную энергетику не развиваете… А чем вы будете - дровами топить?» - заявил Владимир Путин, добавив, что за дровами тоже придется ехать в Сибирь.

Присутствующие в зале отреагировали громким смехом.

По словам Никиты Данюка, слова Путина свидетельствуют о том, что он «блестящий стратег», который еще десять лет назад понимал, что Европа, которая набирает темпы экономического роста, будет сталкиваться с дефицитом энергопотребления. Путин предупреждал европейцев об опасности спотовых сделок на бирже, при которых цены на газ могут взлететь в любой момент. Вместо этого он предлагал заключать долгосрочные контракты с Россией «не с корыстным умыслом, а в соответствии со здравым смыслом».

Политика,Никита Данюк,Владимир Путин,РУДН,
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