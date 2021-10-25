Путин рассказал Борису Джонсону, как достичь мира в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном рассказал, как урегулировать конфликт в Донбассе, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Владимир Путин подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении минских договоренностей», - сообщили в Кремле.
Кроме того, Путин и Джонсон пришли к соглашению, что несмотря на наличие определенных проблем, было бы неплохо наладить взаимодействие Москвы и Лондона по некоторым направлениям.
Они также отметили необходимость сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, так как он является важным фактором, позволяющим обеспечить безопасность и способствует поддержке режима ядерного нераспространения.
В ходе обсуждения ситуации в Афганистане Путин рассказал Джонсону об итогах прошедших на прошлой неделе в Москве консультаций «расширенной тройки» и встречи в рамках московского формата.
Кроме того, президент РФ проинформировал премьер-министра Великобритании, что Россия будет последовательно сокращать углеродный след национальной экономики. Джонсон в свою очередь приветствовал планы РФ добиться углеродной нейтральности к 2060 году.