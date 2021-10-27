Хуснуллин выступит на правчасе в Думе 23 ноября

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю внес на рассмотрение палаты проект постановления о плане проведения правительственного часа в осеннюю сессию. Текст документа размещен в думской электронной базе в среду.

Проект постановления предполагает, что вице-премьер Марат Хуснуллин примет участие в правчасе 23 ноября и представит депутатам доклад о реализации национальных проектов в сферах жилищного строительства и развития транспортной инфраструктуры.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что 16 ноября депутаты намерены заслушать генерального прокурора Игоря Краснова. Согласно проекту постановления, он выступит перед депутатами с докладом "О состоянии законности в Российской Федерации и соблюдении социальных гарантий и прав граждан".

В декабре в Госдуме запланировано проведение двух правчасов, отмечается в проекте. 7 декабря депутаты планируют заслушать доклад министра труда и соцзащиты Антона Котякова. Он расскажет депутатам о реализации поручений президента Владимира Путина и мерах социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавируса. На 21 декабря запланирован доклад министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева о ходе реализации национальной программы "Цифровая экономика РФ".