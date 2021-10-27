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Хуснуллин выступит на правчасе в Думе 23 ноября

ТАССиещё 2
1 час назад

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю внес на рассмотрение палаты проект постановления о плане проведения правительственного часа в осеннюю сессию. Текст документа размещен в думской электронной базе в среду.

Проект постановления предполагает, что вице-премьер Марат Хуснуллин примет участие в правчасе 23 ноября и представит депутатам доклад о реализации национальных проектов в сферах жилищного строительства и развития транспортной инфраструктуры.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что 16 ноября депутаты намерены заслушать генерального прокурора Игоря Краснова. Согласно проекту постановления, он выступит перед депутатами с докладом "О состоянии законности в Российской Федерации и соблюдении социальных гарантий и прав граждан".

В декабре в Госдуме запланировано проведение двух правчасов, отмечается в проекте. 7 декабря депутаты планируют заслушать доклад министра труда и соцзащиты Антона Котякова. Он расскажет депутатам о реализации поручений президента Владимира Путина и мерах социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавируса. На 21 декабря запланирован доклад министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева о ходе реализации национальной программы "Цифровая экономика РФ".

Как отмечал Володин, вице-премьер Татьяна Голикова по поручению президента РФ должна до 30 ноября подготовить доклад по борьбе с коронавирусом, в связи с этим депутаты решили перенести запланированный ранее на ноябрь правчас с ней на декабрь. Дата проведения правчаса в Думе с Голиковой пока не определена.

Политика,Игорь Краснов,Антон Котяков,Максут Шадаев,Татьяна Голикова,Марат Хуснуллин,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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