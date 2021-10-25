В МИД объяснили смысл контактов спецслужб с талибами

Российские спецслужбы контактируют с движением «Талибан» (запрещено в России) для обеспечения безопасности россиян в Афганистане. Смысл таких контактов объяснил спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Его слова прозвучали на онлайн-конференции, передает ТАСС.

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«Такие контакты есть, и они абсолютно обоснованы и необходимы. Это касается безопасности нашего посольства, наших граждан, которые проживают в Афганистане», — высказался дипломат по вопросу диалога с «Талибаном». Он отметил, что на афганской территории осталось небольшое количество россиян. По его словам, если они захотят покинуть Афганистан, Россия предоставит им такую возможность.

26 августа посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что в Афганистане осталось около сотни россиян. Дипломат отметил, что они «не озвучивали своего коллективного желания уезжать». Он также подтвердил, что Россия с помощью спецрейсов эвакуировала с афганской территории 360 своих граждан с момента прихода талибов к власти.