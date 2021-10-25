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В МИД России объяснили смысл контактов спецслужб с талибами

Lenta.ru
1 час назад

Российские спецслужбы контактируют с движением «Талибан» (запрещено в России) для обеспечения безопасности россиян в Афганистане. Смысл таких контактов объяснил спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Его слова прозвучали на онлайн-конференции, передает ТАСС.

В МИД объяснили смысл контактов спецслужб с талибами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Такие контакты есть, и они абсолютно обоснованы и необходимы. Это касается безопасности нашего посольства, наших граждан, которые проживают в Афганистане», — высказался дипломат по вопросу диалога с «Талибаном». Он отметил, что на афганской территории осталось небольшое количество россиян. По его словам, если они захотят покинуть Афганистан, Россия предоставит им такую возможность.

26 августа посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что в Афганистане осталось около сотни россиян. Дипломат отметил, что они «не озвучивали своего коллективного желания уезжать». Он также подтвердил, что Россия с помощью спецрейсов эвакуировала с афганской территории 360 своих граждан с момента прихода талибов к власти.

Боевики вошли в Кабул 15 августа. В тот же день действовавший президент страны Ашраф Гани отрекся от власти и бежал в Объединенные Арабские Эмираты. По некоторым данным, с собой он вывез крупную сумму денег из госбюджета, однако информация до сих пор не подтверждена. 7 сентября террористы объявили состав нового правительства Афганистана.

Политика,Дмитрий Жирнов,Ашраф Ахмадзай,Замир Кабулов,Талибан,МИД,ИТАР-ТАСС,
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