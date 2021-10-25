Россия примет участие в конференции по Афганистану, которая состоится в Иране 27 октября. Сейчас прорабатывается возможность выступления главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, слова которого приводит РИА Новости.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва рассчитывает уже на этой неделе отправить в Афганистан гуманитарную помощь. В гуманитарной операции участвуют в том числе Министерство обороны и МЧС России.

Операция будет включать не только доставку гуманитарной помощи, но и вывоз российских граждан и студентов, — подчеркнул Кабулов.

Он добавил, что главным итогом заседания по Афганистану в московском формате стало выражение единой позиции стран региона. Практически все участники встречи заявили о готовности рассматривать вопрос признания нового правительства Афганистана.

16 августа «Талибан» (движение запрещено в РФ) окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.