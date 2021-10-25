Путин потребовал закупить дорогостоящие лекарства от COVID-19

Владимир Путин поручил закупить и доставить в регионы России дорогостоящие лекарственные препараты, необходимые для стационарного лечения больных коронавирусом, сообщает "Говорит Москва".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Помимо этого, президент поручил обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00.

Кроме того, глава государства поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств, в том числе медицинского кислорода, для оказания помощи больным.