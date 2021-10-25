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Израиль раскрыл тайну загадочного пакета со встречи с Путиным

Алиса Селезнёва
1 час назад

В пакете, с которым израильская делегация приехала на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, лежали сувенир и фотографии военного характера. Об этом NEWSru.co.il рассказал принимавший участие в переговорах министр строительства Израиля Зеэв Элькин.

Израиль раскрыл тайну загадочного пакета со встречи с Путиным
Фото: ТАССТАСС

22 октября в сочинской резиденции «Бочаров ручей» прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Встреча продолжалась пять часов и была высоко оценена сторонами.

При этом на официальных фотографиях с мероприятия видно, что израильская делегация привезла на переговоры белый пластиковый пакет.

«С пакетом как раз все очень просто. Из-за коронавируса Путин почти никого близко к себе не подпускает, поэтому никто из помощников премьера не мог находиться на встрече. В пакете лежали и сувенир для президента России, и фотографии военного характера, которые были необходимы для обсуждения вопросов безопасности», - пояснил Зеэв Элькин.

Он также отметил, что президент России тепло принял премьер-министра Израиля, «между ними завязались хорошие отношения, и они много говорили о личных вопросах».

Политика,Владимир Путин,
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