Израиль раскрыл тайну загадочного пакета со встречи с Путиным

«С пакетом как раз все очень просто. Из-за коронавируса Путин почти никого близко к себе не подпускает, поэтому никто из помощников премьера не мог находиться на встрече. В пакете лежали и сувенир для президента России, и фотографии военного характера, которые были необходимы для обсуждения вопросов безопасности», - пояснил Зеэв Элькин.