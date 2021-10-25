РФ поднимет "токсичные" для Запада вопросы в Глазго

На предстоящей 1 ноября в Глазго климатической конференции российские власти намерены поднять «токсичные для Запада вопросы», сообщают «Известия» со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по вопросам климата Руслана Эдельгериева.
По его словам, Москва будет выступать в коалиции с другими странами. «Мы должны понимать, что на таких глобальных международных площадках, конференциях нужно всегда выступать в коалициях. Не буду сейчас говорить, какие конкретно вопросы хочу выставлять на голосование. Они будут для Запада токсичными, но они должны присутствовать, если мы говорим про климат. Есть наболевшие вопросы, которые нужно поднимать и вокруг них дискутировать», — сказал политик.
В настоящее время ведутся переговоры с другими странами, с которыми Россия планирует «объединять усилия» на предстоящей конференции по климату.
26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата соберет более 30 тысяч человек из 200 стран мира. По данным официального представителя Кремля Дмитрий Пескова, президент Владимир Путин в Глазго не поедет.
Ранее спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что Вашингтон положительно оценивает идеи российского лидера по климатической проблематике.