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Россия поднимет «токсичные для Запада вопросы» на климатической конференции

Елена Прошина
50 минут назад

На предстоящей 1 ноября в Глазго климатической конференции российские власти намерены поднять «токсичные для Запада вопросы», сообщают «Известия» со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по вопросам климата Руслана Эдельгериева.

РФ поднимет "токсичные" для Запада вопросы в Глазго
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Москва будет выступать в коалиции с другими странами. «Мы должны понимать, что на таких глобальных международных площадках, конференциях нужно всегда выступать в коалициях. Не буду сейчас говорить, какие конкретно вопросы хочу выставлять на голосование. Они будут для Запада токсичными, но они должны присутствовать, если мы говорим про климат. Есть наболевшие вопросы, которые нужно поднимать и вокруг них дискутировать», — сказал политик.

В настоящее время ведутся переговоры с другими странами, с которыми Россия планирует «объединять усилия» на предстоящей конференции по климату.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата соберет более 30 тысяч человек из 200 стран мира. По данным официального представителя Кремля Дмитрий Пескова, президент Владимир Путин в Глазго не поедет.

Ранее спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что Вашингтон положительно оценивает идеи российского лидера по климатической проблематике.

Политика,Экология,Джон Керри,Владимир Путин,ООН,газета "Известия",
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