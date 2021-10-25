РФ поднимет "токсичные" для Запада вопросы в Глазго

По его словам, Москва будет выступать в коалиции с другими странами. «Мы должны понимать, что на таких глобальных международных площадках, конференциях нужно всегда выступать в коалициях. Не буду сейчас говорить, какие конкретно вопросы хочу выставлять на голосование. Они будут для Запада токсичными, но они должны присутствовать, если мы говорим про климат. Есть наболевшие вопросы, которые нужно поднимать и вокруг них дискутировать», — сказал политик.