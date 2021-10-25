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Дегтярев ушел на самоизоляцию

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что в его окружении выявили случай заболевания COVID-19, поэтому он перешел в режим самоизоляции.

Глава российского региона ушел на самоизоляцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уважаемые друзья и коллеги! В моем близком окружении обнаружен COVID-19», – сообщил он в Telegram, добавив, что «по рекомендации врачей ушел на самоизоляцию». Дегтярев сказал, что «с прошлой пятницы работает в удаленном режиме», при этом «сам здоров, тесты на коронавирус – отрицательные, титр антител после ревакцинации «Спутником» – высокий». Дегтярев предупредил, что «совещания и встречи будет проводить в онлайн-формате из резиденции губернатора».

Напомним, тема здравоохранения в условиях коронавируса остается приоритетной для главы Хабаровского края. Дегтярев побывал «красной зоне» городской больнице №2 Комсомольска-на-Амуре, которая является главным «ковидным госпиталем» города Юности. В начале 2021 года он запустил в Хабаровском крае модернизацию первичного звена здравоохранения.

Политика,Михаил Дегтярев,
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