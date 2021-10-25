Глава российского региона ушел на самоизоляцию

«Уважаемые друзья и коллеги! В моем близком окружении обнаружен COVID-19», – сообщил он в Telegram, добавив, что «по рекомендации врачей ушел на самоизоляцию». Дегтярев сказал, что «с прошлой пятницы работает в удаленном режиме», при этом «сам здоров, тесты на коронавирус – отрицательные, титр антител после ревакцинации «Спутником» – высокий». Дегтярев предупредил, что «совещания и встречи будет проводить в онлайн-формате из резиденции губернатора».