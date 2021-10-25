Россия поднимет "токсичные" для Запада вопросы в Глазго

Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев рассказал о том, какие вопросы Россия будет поднимать на конференции по изменению климата в шотландском Глазго. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия".

Фото: © Екатерина Якель/ТАСС © Екатерина Якель/ТАСС

По его словам, на таких глобальных международных площадках нужно всегда нужно выступать в коалициях. Спецпредставитель сказал, что делегация России планирует поднять в Глазго "токсичные для Запада вопросы". Он рассказал о переговорах с другими странами, с которыми Россия планирует объединить усилия на климатической конференции в Шотландии.