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Россия планирует поднять "токсичные" для Запада вопросы на конференции в Глазго

Газета.Ru
4 минуты назад

Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев рассказал о том, какие вопросы Россия будет поднимать на конференции по изменению климата в шотландском Глазго. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия".

Россия поднимет "токсичные" для Запада вопросы в Глазго
Фото: © Екатерина Якель/ТАСС © Екатерина Якель/ТАСС

По его словам, на таких глобальных международных площадках нужно всегда нужно выступать в коалициях. Спецпредставитель сказал, что делегация России планирует поднять в Глазго "токсичные для Запада вопросы". Он рассказал о переговорах с другими странами, с которыми Россия планирует объединить усилия на климатической конференции в Шотландии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не поедет на климатический саммит в Глазго. При этом Песков напомнил, что проблематика, которая будет обсуждаться в Глазго, является одним из приоритетов внешней политики России. 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) начнется в Глазго 1 ноября. Ожидается, что в ее работе примут участие более 30 тысяч человек из 200 стран.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ООН,газета "Известия",
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