В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+21° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Митрополит Псковский Тихон раскрыл смысл известной фразы Володина о Путине

Слово и Дело
39 минут назад

Архиерей Тихон дал обстоятельное интервью изданию Daily Storm, в рамках которого раскрыл смысл известной володинской фразы, произнесенной в 2014 году, на встрече с участниками дискуссионного клуба «Валдай».

Архиерей Тихон раскрыл смысл фразы Володина о Путине
Фото: ТАССТАСС

Тогда Вячеслав Володин, работавший первым заместителем начальника администрации президента, произнес слова, ставшие крылатыми: «Есть Путин — есть Россия. Нет Путина — нет России». И семь лет назад, и сейчас этот тезис во многом отражает состояние страны. Но смысл его несколько глубже уравнения, в котором Путин = Россия.

В интервью для Daily Storm митрополит заявил, что такой образ Путина исторически сложился под давлением внешних обстоятельств. Он напомнил об огромном воодушевлении народа после прихода нового лидера, окончании боевых действий на Кавказе, укреплении позиций страны на международной арене, подъеме экономики, пресечение деструктивных действий олигархов и модернизацию военной сферы. Кроме того, на плечах Путина ответственность за будущее России.

«Многие понимают, убери этот стержень, и что сразу начнется», — пояснил митрополит.

Он отметил, что такая ситуация не является идеальной, но исторически судьба России сложилась именно таким образом. И именно в этом контексте произносил свою фразу Вячеслав Володин.

Президент России выступил 21 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай». В своей речи он рассказал о глобальных изменениях общества и кризисе капитализма, затронул вопросы отношений Украины и НАТО, газового кризиса в Европе, укрепления позиции России в мире и множество других тем.

Политика,Вячеслав Володин,Администрация Президента РФ,Валдайский клуб,НАТО,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители