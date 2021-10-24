Архиерей Тихон раскрыл смысл фразы Володина о Путине

Архиерей Тихон дал обстоятельное интервью изданию Daily Storm, в рамках которого раскрыл смысл известной володинской фразы, произнесенной в 2014 году, на встрече с участниками дискуссионного клуба «Валдай».

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Тогда Вячеслав Володин, работавший первым заместителем начальника администрации президента, произнес слова, ставшие крылатыми: «Есть Путин — есть Россия. Нет Путина — нет России». И семь лет назад, и сейчас этот тезис во многом отражает состояние страны. Но смысл его несколько глубже уравнения, в котором Путин = Россия.

В интервью для Daily Storm митрополит заявил, что такой образ Путина исторически сложился под давлением внешних обстоятельств. Он напомнил об огромном воодушевлении народа после прихода нового лидера, окончании боевых действий на Кавказе, укреплении позиций страны на международной арене, подъеме экономики, пресечение деструктивных действий олигархов и модернизацию военной сферы. Кроме того, на плечах Путина ответственность за будущее России.

«Многие понимают, убери этот стержень, и что сразу начнется», — пояснил митрополит.

Он отметил, что такая ситуация не является идеальной, но исторически судьба России сложилась именно таким образом. И именно в этом контексте произносил свою фразу Вячеслав Володин.