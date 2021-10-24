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Кремль признал бессилие в вопросе вступления Украины в НАТО

Ювелина Бернст
1 час назад

Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Кремль признал бессилие в вопросе вступления Украины в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако, по его словам, Россия может минимизировать для себя последствия таких шагов.

«У меня нет сомнения, что — продолжись дальше сближение Украины и НАТО — в России будет сделано все, что необходимо», — отметил представитель Кремля.

Он также обратил внимание на то, что Россия всегда выступала за развитие отношений с Североатлантическим альянсом и отказалась от сотрудничества только сейчас, когда стала очевидна тщетность всех усилий.

«Никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО, они не способны скрыть истинное предназначение этого блока. Это агрессивный блок, который считает нас противником», — добавил Песков.

В ходе последнего визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон поддерживает стремление Украины в НАТО, а третьи страны не имеют права вето, чтобы блокировать ее вступление в альянс. Президент России отметил, что это заявление фактически открывает Украине двери в организацию.

Политика,Ллойд Остин,Дмитрий Песков,НАТО,
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