Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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Однако, по его словам, Россия может минимизировать для себя последствия таких шагов.

«У меня нет сомнения, что — продолжись дальше сближение Украины и НАТО — в России будет сделано все, что необходимо», — отметил представитель Кремля.

Он также обратил внимание на то, что Россия всегда выступала за развитие отношений с Североатлантическим альянсом и отказалась от сотрудничества только сейчас, когда стала очевидна тщетность всех усилий.

«Никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО, они не способны скрыть истинное предназначение этого блока. Это агрессивный блок, который считает нас противником», — добавил Песков.