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Шойгу объяснил, почему они с Путиным отдыхают в тайге

Майк Габриелян
13 минут назад

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отдыхал с президентом РФ Владимиром Путиным в Сибири, вдохновившись журналом о путешествиях. Об этом Шойгу рассказал в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».

Шойгу объяснил, почему они с Путиным отдыхают в тайге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам министра обороны, это был журнал с рассказом иностранного путешественника об удивительных российских местах, в частности, Сибири.

«Был там-то, прошел туда-то, видел то-то. И там фотография. Он (Путин ) говорит: “Почему он сумел там побыть?” И мы на следующий год были в самом этом месте», — рассказал Шойгу.

В сентябре Владимир Путин отдыхал в Сибири с главой Минобороны. Они поймали щуку, покатались на лодках, прогулялись по заповедным горам и посмотрели на лежбище медведя.

Шойгу рассказал, что согревало Путина в тайге ночью

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