Шойгу объяснил, почему они с Путиным отдыхают в тайге

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отдыхал с президентом РФ Владимиром Путиным в Сибири, вдохновившись журналом о путешествиях. Об этом Шойгу рассказал в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».
По словам министра обороны, это был журнал с рассказом иностранного путешественника об удивительных российских местах, в частности, Сибири.
«Был там-то, прошел туда-то, видел то-то. И там фотография. Он (Путин ) говорит: “Почему он сумел там побыть?” И мы на следующий год были в самом этом месте», — рассказал Шойгу.
В сентябре Владимир Путин отдыхал в Сибири с главой Минобороны. Они поймали щуку, покатались на лодках, прогулялись по заповедным горам и посмотрели на лежбище медведя.