Захарова: США превратили получение визы в садизм

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в садизме из-за того, что Госдепартамент внес россиян, готовых оформить американскую визу, в категорию homeless («бездомные национальности»). Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

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Захарова заявила, что американские дипломаты много лет разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат работников, пытались выяснить разницу между симметричным ответом РФ и зеркальным.

«Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма», - написала дипломат.

По ее мнению, такими действиями американцы разрушают и свои собственные идеалы свободы.

Госдеп ранее отнес просителей иммиграционной визы из РФ к категории homeless, к которой Вашингтон обычно относит граждан тех стран, где у США нет посольства, стран с нестабильной политической ситуацией или опасной обстановкой. Сейчас, помимо россиян, в категории homeless числятся граждане Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы, Йемена.

Вашингтон рекомендовал россиянам, желающим получить иммиграционную визу в США, направлять заявку в американское посольство в Варшаве. Причина - приостановка обработки данных обращений в посольствах США в России.