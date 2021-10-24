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«Настоящий ад»: Захарова обвинила США в садизме в отношении россиян

Ювелина Бернст
26 минут назад

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в садизме из-за того, что Госдепартамент внес россиян, готовых оформить американскую визу, в категорию homeless («бездомные национальности»). Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

Захарова: США превратили получение визы в садизм
Фото: ТАССТАСС

Захарова заявила, что американские дипломаты много лет разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат работников, пытались выяснить разницу между симметричным ответом РФ и зеркальным.

«Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма», - написала дипломат.

По ее мнению, такими действиями американцы разрушают и свои собственные идеалы свободы.

Россиянам придется подавать на визу США в Варшаве

Госдеп ранее отнес просителей иммиграционной визы из РФ к категории homeless, к которой Вашингтон обычно относит граждан тех стран, где у США нет посольства, стран с нестабильной политической ситуацией или опасной обстановкой. Сейчас, помимо россиян, в категории homeless числятся граждане Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы, Йемена.

Вашингтон рекомендовал россиянам, желающим получить иммиграционную визу в США, направлять заявку в американское посольство в Варшаве. Причина - приостановка обработки данных обращений в посольствах США в России.

Москва ввела ограничения на наем диппредставительством США граждан России и третьих стран в ответ на антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов РФ. В результате с 1 августа американское посольство в РФ продолжило работу в минимальном за пять лет составе - 120 сотрудников. Посольство США, в свою очередь, уменьшило число предоставляемых консульских услуг.
Политика,Мария Захарова,МИД,Госдеп США,
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