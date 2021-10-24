Президент РФ Владимир Путин, выступая на сессии дискуссионного клуба «Валдай», не говорил о конфронтации с Западом. Воспринимать его посылы подобным образом было бы глупо. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, речь не шла об очередном противостоянии. Путин хотел донести мысль о том, что Россия готова сотрудничать, но не допустит поучений со стороны Запада.

«Смысл сказанного сводился к тому, что мы будем рады с вами и дружить и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем», - сказал Песков.

Однако, по его словам, «нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью».

«В свое время суть мюнхенской речи не поняли - она совсем не была конфронтационной. И тем более сегодня президент говорил не о конфронтации», - заключил пресс-секретарь.

Он также отметил, что Россия не может помешать вступлению Украины в НАТО, но может минимизировать последствия таких шагов.

В Сочи 18-21 октября прошло XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему: «Глобальная встряска — XXI: человек, ценности, государство».