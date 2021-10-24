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Песков объяснил жесткую речь Путина на Валдае: «Не смейте нас учить»

Майк Габриелян
44 минуты назад

Президент РФ Владимир Путин, выступая на сессии дискуссионного клуба «Валдай», не говорил о конфронтации с Западом. Воспринимать его посылы подобным образом было бы глупо. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, речь не шла об очередном противостоянии. Путин хотел донести мысль о том, что Россия готова сотрудничать, но не допустит поучений со стороны Запада.

«Смысл сказанного сводился к тому, что мы будем рады с вами и дружить и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем», - сказал Песков.

Однако, по его словам, «нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью».

«В свое время суть мюнхенской речи не поняли - она совсем не была конфронтационной. И тем более сегодня президент говорил не о конфронтации», - заключил пресс-секретарь.

Он также отметил, что Россия не может помешать вступлению Украины в НАТО, но может минимизировать последствия таких шагов.

Кремль объяснил отказ от сотрудничества с НАТО

В Сочи 18-21 октября прошло XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему: «Глобальная встряска — XXI: человек, ценности, государство».

На площадке клуба выступил Владимир Путин. Он сделал несколько заявлений об отношениях России и Запада. В частности, глава государства заявил, что Запад находится в шаге от большевизма в вопросе «обобществления женщин».

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Валдайский клуб,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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