Ведущий программы «Политика без галстуков и купюр» на белорусском телеканале CTV Евгений Пустовой высмеяли мировых лидеров, «прячущихся по бункерам» во время пандемии.
Он отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко стал «единственным президентом, который в COVID не прятался от народа по бункерам, а от министров и журналистов с помощью телеконференций». Пустовой также напомнил, что в республике обошлось без локдаунов.
«У нас лечили людей, не стращая общество», - сказал телеведущий.
22 октября белорусские власти отменили в республике масочный режим, введенный менее двух недель назад. Лукашенко призвал кабмин не принуждать белорусов к вакцинации и разрешить им отказаться от масок. До этого белорусский президент раскритиковал принудительную вакцинацию, а также возможные штрафы за отсутствие масок и рейды правоохранителей по проверке соблюдения эпидемиологических требований.