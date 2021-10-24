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На белорусском ТВ высмеяли «прячущихся по бункерам» мировых лидеров

Ювелина Бернст
1 час назад

Ведущий программы «Политика без галстуков и купюр» на белорусском телеканале CTV Евгений Пустовой высмеяли мировых лидеров, «прячущихся по бункерам» во время пандемии.

Он отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко стал «единственным президентом, который в COVID не прятался от народа по бункерам, а от министров и журналистов с помощью телеконференций». Пустовой также напомнил, что в республике обошлось без локдаунов.

«У нас лечили людей, не стращая общество», - сказал телеведущий.

22 октября белорусские власти отменили в республике масочный режим, введенный менее двух недель назад. Лукашенко призвал кабмин не принуждать белорусов к вакцинации и разрешить им отказаться от масок. До этого белорусский президент раскритиковал принудительную вакцинацию, а также возможные штрафы за отсутствие масок и рейды правоохранителей по проверке соблюдения эпидемиологических требований.

Политика,Видео,Александр Лукашенко,
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