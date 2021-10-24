Ведущий программы «Политика без галстуков и купюр» на белорусском телеканале CTV Евгений Пустовой высмеяли мировых лидеров, «прячущихся по бункерам» во время пандемии.

Он отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко стал «единственным президентом, который в COVID не прятался от народа по бункерам, а от министров и журналистов с помощью телеконференций». Пустовой также напомнил, что в республике обошлось без локдаунов.

«У нас лечили людей, не стращая общество», - сказал телеведущий.