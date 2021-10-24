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Песков: Россия минимизирует для себя последствия возможного сближения Украины с НАТО

ТАСС
10 минут назад

Россия сделает все, чтобы минимизировать для себя последствия возможного сближения Украины с НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не можем помешать": Кремль о сближении Украины с НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы не можем этому помешать. И это невозможно", - сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, может ли РФ помешать сближению Украины и НАТО.

"Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны", - уверен Песков. "У меня нет сомнения, что, продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо", - подчеркнул он.

Министр обороны США Ллойд Остин в октябре побывал с визитом в Киеве, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Позже он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Глава украинского государства на переговорах отметил, что США остаются для Украины главным партнером в области безопасности и обороны. Глава Пентагона заявил о поддержке стремления Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО.

Генсек НАТО призвал Россию не опасаться вступления Украины в альянс

В четверг, выступая на пленарном заседании клуба "Валдай", президент РФ Владимир Путин отметил, что Остин своими заявлениями фактически открывает Украине двери в НАТО. Он заметил, что никто из членов альянса не высказывается против перспективы вступления Украины в НАТО. По словам российского лидера, формальное членство Украины в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет, что реально создает угрозу для РФ.
Политика,Ллойд Остин,Павел Зарубин,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Валдайский клуб,НАТО,Пентагон,
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