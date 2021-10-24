"Не можем помешать": Кремль о сближении Украины с НАТО

"Мы не можем этому помешать. И это невозможно", - сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1" в программе " Москва . Кремль. Путин", отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, может ли РФ помешать сближению Украины и НАТО.

"Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны", - уверен Песков. "У меня нет сомнения, что, продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо", - подчеркнул он.

Министр обороны США Ллойд Остин в октябре побывал с визитом в Киеве, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Позже он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Глава украинского государства на переговорах отметил, что США остаются для Украины главным партнером в области безопасности и обороны. Глава Пентагона заявил о поддержке стремления Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО.