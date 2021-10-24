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CNN: Запад создал «самую опасную версию» Путина

Ювелина Бернст
44 минуты назад

Как Запад создал «самую опасную версию» Владимира Путина - CNN выпустил материал, посвященный российскому президенту.

CNN: Запад создал «самую опасную версию» Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Москве больше не нужно одобрение Запада, поэтому ее воинственность возрастает, отмечает автор статьи.

В последние недели Россия напомнила о своей силе, говорится в сообщении. Так, цены на газ растут по всей Европы, а Путин разрывает последние дипломатические связи с НАТО.

Западные политики проигнорировали готовность российского лидера использовать имеющееся в его распоряжении оружие, говорится в публикации. Энергетический кризис в ЕС выявил мощный инструмент, который дает России рычаги влияния в ее отношениях с Европой – российский газ. И сейчас уже многие в Европе осознали экономические и геополитические риски зависимости от этого газа.

Бывший командующий Силами обороны Эстонии, маршала Рихо Террас сравнил президента России с «уличным бойцом». По мнению военного, когда Запад демонстрирует пренебрежительное или агрессивное отношение к нему, Путин делается только сильнее.

Политика,Владимир Путин,НАТО,ЕС,CNN,
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