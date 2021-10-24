«Апокалиптичное» выступление Путина вызвало испуг на Украине

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин считает плохим для Киева событием заявления президента России Владимира Путина о перспективах размещения американских ракет на Украине. Об этом он написал в своем Facebook.
«Стихия сломала зубец кремлевской стены. Кто видел видео, согласится, апокалипсическое настроение в чем-то навевает. Но еще больше такой эффект провоцирует просмотр момента, когда Владимир Путин на заседании Валдайского клуба после предположения о том, что под Харьковом могут появиться американские ракеты, спрашивает: "И че нам делать-то с этим?" И потом мрачнее добавляет: "Конечно, это проблема», - обратил внимание Волошин.
Он напомнил о событиях Карибского кризиса в октябре 1962 года. Тогда американцы обнаружили на Кубе развертывание советских ракет и мир оказался на грани ядерной войны. Волошин напомнил, что Вашингтон не мог допустить подобного развития событий, когда наиболее важные города США оказались в зоне поражения советских ядерных боеголовок.
Проводя параллель с теми событиями и перспективами появления натовских пусковых установок на Украине, он указывает, что в Кремле также не будут дожидаться, когда из-за этого подлетное время американских ракет до Москвы сократится до нескольких минут.
Размещение американского оружия на украинской территории, считает Волошин, даст США возможность заставить Россию демилитаризовать Крым или разорвать военно-технические отношения с Китаем в обмен на удаление своих ракет с Украины.
В таких условиях, считает он, на месте России выгоднее нанести превентивный удар по Украине, чтобы отодвинуть границу на запад и увеличить буферную зону до потенциального противника. Волошин считает, что в этом случае экономические санкции со стороны стран Запада окажутся для России вполне приемлемыми потерями.