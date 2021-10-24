МИД отреагировал на планы Киева по Донбассу и Крыму

Украинские силовики вместо возвращения социальных выплат жителям Донбасса вновь подготовили провокацию. Такое мнение выразила представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление Алексея Данилова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, о планах Киева создать для жителей Крыма пункты прямой коммуникации с органами украинской власти. Об этом пишет ТАСС.

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Захарова уточнила, что жители Крымского полуострова уже сказали властям Украины все, что хотели. Вся проблема в том, что Киев не захотел их слушать. Теперь, утверждает Захарова, власти Украины всячески мешают жителям Крыма открыто выражать свою позицию на международных площадках.

В 2014 году Киев начал проводить в отношении Донбасса политику экономической блокады. Правительство Украины с декабря 2014 года прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий. Чтобы получить денежные выплаты, жители ДНР и ЛНР должны выезжать на подконтрольную Киеву часть Донбасса.