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Стивен Сигал заявил, что поможет «починить» отношения России и Японии

Газета.Ruиещё 1
21 минуту назад

Голливудский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, на YouTube-канале "Соловьев Live" высказался об отношениях между РФ и Японией.

Сигал поможет «починить» отношения России и Японии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Больно слышать, что наши отношения с Японией рушатся. Мне очень нравится Япония и надеюсь, всю эту ситуацию можно будет "починить". В скором времени собираюсь туда поехать и встретиться с премьер-министром. И собираюсь усердно работать, чтобы прояснить эту странную ситуацию между Японией и Россией. В российском правительстве есть много людей, которые хорошо относятся к Японии, японцы хорошо относятся к России. Между странами есть настоящая любовь, и это основа для диалога", - сказал Сигал.

Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны.

Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

Политика,Шоу-бизнес,Стивен Сигал,Правительство РФ,
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