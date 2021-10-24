Сигал поможет «починить» отношения России и Японии

"Больно слышать, что наши отношения с Японией рушатся. Мне очень нравится Япония и надеюсь, всю эту ситуацию можно будет "починить". В скором времени собираюсь туда поехать и встретиться с премьер-министром. И собираюсь усердно работать, чтобы прояснить эту странную ситуацию между Японией и Россией. В российском правительстве есть много людей, которые хорошо относятся к Японии, японцы хорошо относятся к России. Между странами есть настоящая любовь, и это основа для диалога", - сказал Сигал.