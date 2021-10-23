«Кто вы такие?»: Эрдоган поручил массово выслать иностранных послов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил выслать из страны послов 10 стран, передает РИА «Новости».
В эту десятку вошли послы США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.
Турецкий лидер поручил министру иностранных дел немедленно объявить этих дипломатов персонами нон грата.
Все они 18 октября выступили с заявлением, призвав власти Турции освободить активиста Османа Кавалу. Они назвали суд над ним «пятном на демократии и верховенстве права и прозрачности судебной системы», так как с момента его задержания прошло уже четыре года.
«Это разве ваше дело — давать урок Турции? Кто вы такие?…Разве вы оставляете в ваших собственных странах убийц, террористов и бандитов?», — обратился Эрдоган к послам.
Осман Кавала – правозащитник, предприниматель, мецената и основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ. Он поддерживает этнические и религиозные меньшинства, выступает за примирение турецких и армянских граждан, а также за мирное решение курдского вопроса. Турецкие власти обвинили его в причастности к попытке свержения правительства, но позже оправдали. Однако следом он был снова арестован по обвинению в участии в попытке государственного переворота в 2016 году.