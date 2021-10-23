Радостного Лукашенко после победы в хоккейном матче сняли на видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проехал на коньках по льду мимо трибун. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого» , близкий к пресс-службе главы государства.

На кадрах видно, как Лукашенко едет мимо ликующих болельщиков на катке и машет им рукой.

В Минске стартовали 15-е республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд. Первый хоккейный матч состоялся на площадке «Олимпик Арены» между командой президента Белоруссии и сборной Брестской области. Глава государства и его младший сын Николай выступили в качестве нападающих. Встреча окончилась со счетом 7:3 в пользу команды президента.