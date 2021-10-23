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Киргизия сделала выбрала Россию вместо США: «Хватит одной»

Ювелина Бернст
1 час назад

Киргизские власти не собираются размещать на территории страны американский военный объект, заявил президент республики Садыр Жапаров. Его слова передает ТАСС.

Киргизия сделала выбрала Россию вместо США: «Хватит одной»
Фото: ТАССТАСС

«Нам хватит одной базы», - сказал он, имея в виду российскую базу в Канте в Чуйской области.

Жапаров отметил, что Киргизия не желает «играть в кошки-мышки» с влиятельными странами, размещая у себя две базы.

Американская военная база была открыта в бишкекском аэропорту Манас в 2001 году. Она предназначалась для поддержки операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Через восемь лет авиабазу переименовали в Центр транзитных перевозок, а летом 2014 года она была закрыта по требованию киргизской стороны.

Политика,Международный аэропорт "Манас",ИТАР-ТАСС,
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