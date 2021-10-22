США запланировали работать по Афганистану вместе с Россией

«Мы считаем, что расширенная тройка — а именно таким является этот формат — является эффективным и конструктивным форумом. Мы надеемся на участие в этом форуме в будущем. Мы не смогли принять в нем участие на этой неделе, но мы сделаем это в будущем», — заключила Псаки.