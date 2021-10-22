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США запланировали работать по Афганистану вместе с Россией

Lenta.ru
43 минуты назад

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США планируют работать по Афганистану в формате расширенной тройки вместе с Россией, Китаем и Пакистаном. Об этом она сказала в ходе регулярного брифинга, передает ТАСС.

США запланировали работать по Афганистану вместе с Россией
Фото: CNP/ Globallookpress.comCNP/ Globallookpress.com

Пресс-секретарь таким образом ответила на вопрос, почему Соединенные Штаты не приняли участие в конференции, прошедшей в Москве. Она подчеркнула, что это произошло по причинам логистики, а Вашингтон полностью поддерживает эти переговоры.

«Мы считаем, что расширенная тройка — а именно таким является этот формат — является эффективным и конструктивным форумом. Мы надеемся на участие в этом форуме в будущем. Мы не смогли принять в нем участие на этой неделе, но мы сделаем это в будущем», — заключила Псаки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет совместно с Китаем помогать Афганистану, так как его стабильность в интересах граждан РФ и КНР. По словам российского лидера, обеим странам нужен «спокойный, развивающийся» Афганистан, который не является источником терроризма и радикализма.

Политика,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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